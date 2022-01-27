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Задержан руководитель строительной компании "Авангард-Строй"

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- Бакыт Басарбек
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Задержаны ответственные служащие Ат-Башинского айыльного аймака Ат-Башинского района "Ч.К.Ч.", "Ж.Т.Д." и руководитель строительной компании Авангард-Строй "Т.Т.С.". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

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По данным ведомства, установлено, что указанными государственными служащими в интересах третьих лиц, без соответствующих подтверждающих документов о завершении строительных работ, необоснованно на счет указанной частной организации было переведено 20 607 669 сомов.

"Согласно заключению соответствующих компетентных государственных органов финансовым интересам государства был причинен ущерб более чем на 13 миллионов сомов.

Задержанные "Ч.К.Ч.", "Ж.Т.Д." и "Т.Т.С." водворены ИВС ОВД города Нарын.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные действия в рамках действующего законодательства".


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URL: https://www.vb.kg/413083
Теги:
ГКНБ, задержание, строительство, Кыргызстан
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