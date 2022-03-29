Касмамбетов: Жапаров и Ташиев взяли на себя ответственность за страну

Сейчас мы живем во время кризиса, когда сложные политические вопросы пересекаются и конфликты сталкиваются. Государство ищет выход из этой ситуации. Говорят, что Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев два друга. На мой взгляд, дружба - явление, которое навсегда прославляет чистоту мужественности и отношений. При этом дружба не является конституционной нормой. Об этом и другом нашему изданию заявил государственный секретарь Кыргызской Республики Суйунбек Касмамбетов.

- Суйунбек Сапарбекович, начнем наш разговор с Аксыйских событий. В этом году Кыргызстан отмечает 20-летие тех трагических событий. С исторической точки зрения какое значение для вас имеет аксыйская история и каково отношение к ней сегодняшних властей?

- Во время Аксыйских событий многие были потрясены и шокированы. Это стало неожиданностью в непростое для Центральной Азии время, особенно в период обострения политической напряженности внутри страны. Они внесли непосредственные коррективы в действия различных сил и их отношения с государством. Впервые в протестующих начали стрелять. Что вызвало это? В то время свое мнение о передаче Узунгу-Куш Китаю высказал Азимбек Бекназаров. Бектур Асанов также заявил на заседании парламента, что Бекназаров арестован по неизвестным причинам. В то время я работал заместителем начальника аппарата Жогорку Кенеша. После ареста Азимбека Бекназарова аксыйцы подняли восстание и выдвинули два основных требования. Во-первых, чтобы ни один метр земли не был отдан. Второе - освобождение Азимбека Бекназарова. В результате людей расстреляли, и этот инцидент стал черной меткой в нашей истории. Я не ошибусь, если скажу, что это послужило толчком для последующих революций. По крайней мере, общественность дает такую оценку тем событиям. Впервые люди показали, что они потомки Манаса, что они не боятся власти, что они сильны и вольны, что народу Кыргызстана не нравится такая политика. Многие политики и общественные деятели стали увереннее.

Исчезло представление о том, что можно принимать решения, не прислушиваясь к голосу и мнению народа. Мы всегда помним это событие, даем ему политическую оценку и уделяем внимание. В этом году исполняется 20 лет, и об этом даже вышел фильм, президент Садыр Жапаров также выразил свое мнение об этом событии, которое осталось в нашей истории как возникновение общественной силы, и мы должны постоянно извлекать урок из этой истории.

- На днях состоялось экстренное заседание Совета безопасности. В чем причина его проведения?

- Одни связывают это мероприятие с украинско-российским конфликтом, другие - с пограничным вопросом. Нет, эта встреча была в повестке дня президента. На совещании генерал Камчыбек Ташиев проинформировал о ситуации на границе, состоянии дислоцированных там войск и социальном положении населения. Ранее генерал призвал народ не муссировать вопрос, не сравнивать его с украинско-российскими отношениями, а также сообщил СМИ, что ситуация на границе находится под контролем. Он также коснулся вопросов продовольственной безопасности и недопущения избыточных комментариев в социальных сетях. В последнее время в стране устанавливается строгий порядок.

После 18 часов проводятся заседания президента Садыра Жапарова, председателя кабинета министров Акылбека Жапарова, заместителем председателя кабинета министров, председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, так как в течение дня соответствующие должностные лица работают и выполняют свои служебные обязанности. Возник новый формат проведения заседаний.

Я хочу сказать одно: наша страна должна быть очень сильной в пограничных и международных вопросах, она должна быть единым организмом. Это связано с тем, что внешнеполитическая позиция страны может быть выражена только президентом или министром иностранных дел от имени главы государства. Другие общественные деятели и политики не должны вмешиваться в этот вопрос. В случае с границей, только ответственное лицо государства, а именно генерал Камчыбек Ташиев. Ему доверено, он взял на себя ответственность, он дал присягу, он делает всю работу, основываясь на ней. Каждый из нас не должен вмешиваться и не нанести вреда в опасных и многогранных вопросах. Конечно, учитываются мнения, проводятся встречи со сторонами, которые дают свои советы и рекомендации. Мы проводим постоянно разноформатные встречи по вышеупомянутым вопросам. Поэтому я бы призвал общественность проявлять единство и сплоченность при обсуждении внешних и пограничных вопросов.

- Хотелось бы уточнить, по фотографиям с заседании Совбеза мы увидели, что Ташиева не было на этом мероприятии. Некоторые предположили, что у Ташиева конфликт с президентом. Итак, вопрос к вам: каковы отношения между ними.

- Сейчас мы живем во время кризиса, когда сложные политические вопросы пересекаются и конфликты сталкиваются. Государство ищет выход из этой ситуации. Говорят, что они два друга. На мой взгляд, дружба - явление, которое навсегда прославляет чистоту мужественности и отношений. При этом дружба не является конституционной нормой.

Я вижу, как они регулярно встречаются. Пограничный вопрос требует ежечасного отчета. Генерал Камчыбек Ташиев ежечасно получает информацию от пограничников и других источников. Он своевременно предоставляет всю информацию президенту. Это первое. Во-вторых, я был свидетелем жарких споров между ними. Они обсуждают различные вопросы и приглашают специалистов и консультантов. В-третьих, они взяли на себя ответственность за государство.

Я бы сказал, что отношения между ними следует рассматривать, как образец дружбы, ответственности и исполнения чаяний людей. Это никогда не должно быть политизировано. Иногда операторы снимают их с разных ракурсов. Некоторые политические силы пытаются противопоставить их друг другу. Но Бог даст, они смогут подняться над такими мелочами. Они всегда пытаются прийти к компромиссу.

- В связи с ситуацией на Украине влияние санкций в отношении России на экономику Кыргызстана является значительным. В такой непростой ситуации какие задачи ставит перед государственными органами президент Садыр Жапаров?

- Садыр Жапаров уже провел встречи с представителями Госрезерва, страховой и других профильных отраслей. Что же касается нашей оценки российско-украинского конфликта, то ясно одно: Садыр Жапаров и члены правительства находятся сейчас в одной позиции – беспристрастной. У нас было много проблем, и в наши дела никто не вмешивался, и мы смогли достичь успеха. Мы также не будем вмешиваться в дела любой другой страны. Мы хотим только мира. В прошлом наши политики тоже допускали некоторые ошибки, но сегодняшнее руководство этого не допустило. Мы беспристрастны. Конечно, у нас много лет тесные экономические связи с Россией, у нас много договоренностей и проектов, и эти события оказывают свое влияние. Цены выросли, некоторые проекты и контракты затянулись, а некоторые могут и не реализоваться. Есть такие риски. В связи с этим правительство разработало антикризисную программу и направило свои предложения в соответствующие государственные органы и органы местного самоуправления. Президент провел совещание по специальной антикризисной программе правительства, кабинету министров были даны соответствующие поручения. Ситуация находится на ежедневном контроле. А рост доллара, рост цен - это закономерное явление, следствие конфликта крупных стран. Поэтому не нужно скупать товары первой необходимости в панике. Два-три дня такая кутерьма, и опять в магазинах будет все необходимое. Да, из-за нынешней ситуации поставки некоторых товаров задерживаются, но это не значит, что будет кризис.

Недавно мы стали свидетелями события, обрадовавшего кыргызстанцев. У театра "Манас" появилось свое здание. Вы присутствовали на его открытии. Как появилась эта идея?

- Эта идея существовала с самого начала. Когда президент Садыр Жапаров открывал театр "Манас", то он сказал, что "хотелось бы, чтобы у наших манасчы и поэтов были свои дома". Мы проделали большую работу по этому вопросу. Манасчы, акыны и ремесленники – это те, кто передает ценности, традиции и искусство народа из поколения в поколение. Помог в решении этого вопроса и Камчыбек Ташиев, который посоветовал обратиться к главе Фонда госимущества. Я был очень рад этому, что указ президента поддержали чиновники и руководители отраслей. С точки зрения законности внес свой вклад генпрокурор Курманкул Зулушев. Акылбек Жапаров оказал финансовую поддержку, а министр культуры Азамат Джамангулов взял на себя технические моменты.

- В свое время общественность широко обсуждала фильм "Семетей, сын Манаса". Вы остались довольны закрытым показом фильма? Выполнил ли режиссер свою миссию перед нацией, сняв этот фильм?

- Мне, как сыну манасчы, близка тема Манаса. Я очень рад, если кто-то отзывается о "Манасе" по-доброму, распространяет наш эпос в разных жанрах, на доступном языке как для взрослых, так и для детей. Я видел фильм дважды. Я высоко оцениваю работу режиссера. Это также попытка распространения Манаса. В области режиссуры драматурги и режиссеры расходились во мнениях, смогли ли они раскрыть тему и донести ее до публики. Его видел и президент Садыр Жапаров, который высказал мнение, что "этот фильм нужно усилить и дополнить". Поскольку я не киновед, не могу сказать, что фильм хороший или плохой. Я рад, что есть старание и инициатива. Но я думаю, что мысль о том, что над ним еще нужно поработать, верна. Желаю удачи режиссеру и очень надеюсь, что с учетом всех отзывов и предложений, он внесет дополнения в своей киноленте.