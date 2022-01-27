В Ноокатском районе открылся общественный центр

26 января 2022 года в Кыргыз-Атинском айыл окмоту Ноокатского района Ошской области состоялась торжественная церемония открытия здания общественного центра (ОПЦ) Кыргыз-Ата. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

По ее данным р рамках проекта "Социальное партнерство между милицией и населением" было построено здание ОПЦ и оборудованы кабинеты для УУМ, ИДН, представителей суда аксакалов, женского совета и молодежного комитета.

"В церемонии открытия приняли участие заместитель начальника СОБ МВД Кыргызской Республики полковник милиции Нурлан Исмаилов, заместитель начальника УВД Ошской области полковник милиции Улан Асанбаев, депутаты местного кенеша, представители гражданского общества и сотрудники международных организаций, а также местные жители.

С приветственным словом выступил заместитель начальника СОБ МВД КР Н.Исмаилов который выразил благодарность международной организации Saferworld UK и Фондом "За международную толерантность" за оказанную помощь в капитальном ремонте здания ОПЦ.

После приветственных выступлений, Нурлан Исмаилов от имени МВД КР вручил отличившимся сотрудникам ОВД Ноокатского района и гражданского сообщества ведомственные медали и почетные грамоты УВД Ошской области.

Для строительства здания ОПЦ Кыргыз-Атинское айыл окмоту выделило 638 тысяч 210 сомов, и 38 тысяч сомов на жалюзи и стенды. АО Кыргыз-Атинский выделило 246 000сомов на обеспечение офисным оборудованием, офисной мебелью и стендами для оформления кабинетов. Общая сумма составило 922 210сомов. Планируется что работа ОПЦ будет организована по утвержденному графику. В частности будут организованы прием, учет письменных и устных обращений граждан, оказание практической помощи местному населению в решении проблем, информационно-разъяснительные встречи, направленные на профилактику правонарушений", - говорится в сообщении управления.