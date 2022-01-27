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Что важнее: мандат народа или слово старшего брата?

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- Анвар Ажиев
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Очень недолго Шаирбеку Ташиеву пришлось побыть депутатом парламента. В минувшее воскресенье на брифинге для журналистов его старший брат - заместитель председателя кабмина, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, заявил, что Шаирбек Ташиев сдаст мандат.

В среду некоторые СМИ, со ссылкой на публикацию в Facebook лидера парламентской фракции "Ата Журт Кыргызстан" Бакыта Торобаева, сообщили, что депутат уже написал соответствующее заявление в ЦИК.

Это заявление Центризбирком рассмотрит. Шаирбек Ташиев прошел в Жогорку Кенеш как одномандатник по Джалал-Абадскому округу. И если будет принято решение о досрочном прекращении полномочий Ташиева-младшего, то президент в течение двух месяцев должен своим указом назначит там новые выборы. Нардеп, сдавший мандат, участвовать в гонке не может.

Если ситуация будет развиваться по этой схеме, то Шаирбек Ташиев лишится не только мандата, но и шансов на дальнейшую политическую карьеру. Люди, голосовавшие на выборах за Шаирбека Ташиева, вряд ли оценят благородную жертву младшего брата главы Госкомитета национальной безопасности. В будущем, если политик вдруг решится баллотироваться куда-либо, избиратели пять раз подумают, прежде чем поддержать его. А вдруг он снова решит сдать мандат?

Проголосовавшие за Ташиева джалал-абадцы поручили ему работать на благо своего региона. Это ответственность, а не привилегия, от которой можно запросто отказаться. Даже если тебя просит старший брат.

В нынешней ситуации Камчыбек Ташиев тоже делает ошибку: убирая своего родственника из парламента, он выступает против воли более чем 20 тысяч избирателей. Ведь законность избрания Шаирбека Ташиева ни у кого не вызывает сомнений.

Опять же, если говорить о возможности сдачи мандата, то тут приходит на ум недавняя история с Жанаром Акаевым. Вместо него в ЖК должна была пройти по гендерной квоте Токтобубу Оргалча. Однако, в результате перипетий, развернувшихся вокруг этого инцидента, было принято решение о том, что депутатский мандат все-таки останется у Акаева, за которого проголосовало большее количество избирателей, чем за Оргалчу. Тогда говорили, что ЦИК, собиравшаяся отдать место в ЖК женщине, нарушает конституционные права избирателей, народа, который является по Основному закону источником власти, и очень четко обозначил свои предпочтения.

В истории с мандатом Шаирбека Ташиева избирателей никто не спросил. И выходит, что глава ГКНБ нарушает право простого народа отстаивать свои интересы в парламенте через кандидата, которому они доверяют.

Понятно, что все происходящее – реакция властей на "расследование" провозглашенного американцами поборником борьбы с коррупцией в КР Болота Темирова. Она объяснима, но не оправдана. Ведь вполне очевидно, что у журналистов, обслуживающих интересы зарубежных государств, которые финансируют их работу, стоят задачи постоянно поднимать политические скандалы.

В этом случае Болот Темиров своих целей достиг: после задержания правоохранителями по подозрению к склонению к употреблению наркотиков из "застенков сатрапов" он вышел довольный и даже радостный – его провокационный материал вызвал столько хайпа, что он даже, похоже, не рассчитывал на такой дешевый успех.

А если в результате всего этого шоу "западникам" еще и подарят депутатский мандат брата Камчыбека Ташиева, то это будет совершенный триумф. Таким образом, глава ГКНБ дает возможность в будущем создавать такие же прецеденты – побольше шума из ничего и можно заставить власти плясать под свою дудку.

Тем более понятно, под кого на самом деле копают представители так называемой независимой прессы. Мандат Шаирбека Ташиева – это всего лишь закуска, основное блюдо – вся власть действующего президента и его команды.

В среду в Бишкеке прошла акция в поддержку брата главы ГКНБ Камчыбека Ташиева депутата Шаирбека Ташиева. Собравшиеся возле здания Жогорку Кенеша потребовали, чтобы Ташиев-младший не сдавал свой мандат по просьбе брата.

"20 тысяч человек избирали Шаирбека Ташиева. Почему он должен уходить? У его брата тоже нет прав говорить о том, чтобы он сдал мандат. Если надо, то народ избирает, народ убирает депутатов. Оставьте нашего депутата в покое, пусть пять лет работает", - сказал один из участников пикета.

Как знать, может быть, джалал-абадцы еще не раз выскажутся по этому поводу.


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URL: https://www.vb.kg/413087
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, парламент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
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