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Только за два дня в Чуйской области выявлено 18 нетрезвых водителей

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- Виктория Гунгер
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В ходе рейда на территории Чуйской области за 2 дня выявлено 326 нарушителей ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Как отмечается, сотрудниками специализированной роты ГУОБДД на территории Чуйской области проведены целевые мероприятия, направленные на профилактику аварийности и выявление грубых нарушений Правил дорожного движения. Именно они зачастую являются причинами дорожно-транспортных происшествий.

Внимание инспекторов дорожного движения акцентировано на выявлении нарушений: скоростного режима, фактов эксплуатации транспортных средств водителями, находящимися в состоянии опьянения, а также пресечении грубых нарушений ПДД.

За прошедшие пару дней по Чуйской области выявлены следующие нарушения:

  1. водители, ранее не получавшие водительского удостоверения - 11;
  2. за вождение без документов -13
  3. за подложные госномера – 3;
  4. за управление ТС с тонированными стеклами – 5;
  5. за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения – 18;
  6. водворены на штрафную стоянку – 43.

"Каждый водитель обязан прогнозировать дорожную ситуацию. Только неукоснительное соблюдение ПДД, соблюдение правил общественного порядка, позволит минимизировать количество аварий на дорогах и тяжести их последствий, а также максимально обеспечить правопорядок и безопасность!", - напомнили водителям в ГУОБДД МВД КР.


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URL: https://www.vb.kg/413093
Теги:
нарушения, Чуйская область, Кыргызстан, водительское удостоверение, ГУОБДД
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