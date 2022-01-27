Только за два дня в Чуйской области выявлено 18 нетрезвых водителей

В ходе рейда на территории Чуйской области за 2 дня выявлено 326 нарушителей ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Как отмечается, сотрудниками специализированной роты ГУОБДД на территории Чуйской области проведены целевые мероприятия, направленные на профилактику аварийности и выявление грубых нарушений Правил дорожного движения. Именно они зачастую являются причинами дорожно-транспортных происшествий.

Внимание инспекторов дорожного движения акцентировано на выявлении нарушений: скоростного режима, фактов эксплуатации транспортных средств водителями, находящимися в состоянии опьянения, а также пресечении грубых нарушений ПДД.

За прошедшие пару дней по Чуйской области выявлены следующие нарушения:

водители, ранее не получавшие водительского удостоверения - 11; за вождение без документов -13 за подложные госномера – 3; за управление ТС с тонированными стеклами – 5; за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения – 18; водворены на штрафную стоянку – 43.

"Каждый водитель обязан прогнозировать дорожную ситуацию. Только неукоснительное соблюдение ПДД, соблюдение правил общественного порядка, позволит минимизировать количество аварий на дорогах и тяжести их последствий, а также максимально обеспечить правопорядок и безопасность!", - напомнили водителям в ГУОБДД МВД КР.