В США беспилотный вертолет поставили на боевое дежурство

Беспилотный вертолет MQ-8C Fire Scout впервые развернули на борту корабля. В США поставили на боевое дежурство беспилотный вертолет

The Drive: беспилотный вертолет MQ-8C Fire Scout впервые развернули на борту корабля

Военно-морские силы (ВМС) США впервые развернули разведывательный беспилотный вертолет на борту корабля. Компания Northrop Grumman объявила о первом развертывании беспилотника MQ-8C Fire Scout. Об этом сообщает The Drive.

Также сообщается, что беспилотный вертолет с декабря базируется на борту корабля прибрежной зоны Milwaukee (LCS-5). Вертолет получил радар Leonardo AN / ZPY-8 (Osprey) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Это позволит вертолету выполнять разведку за радиолокационным горизонтом корабля.