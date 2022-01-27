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В США беспилотный вертолет поставили на боевое дежурство

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- Айжан Мамбеталиева
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Беспилотный вертолет MQ-8C Fire Scout впервые развернули на борту корабля. В США поставили на боевое дежурство беспилотный вертолет

The Drive: беспилотный вертолет MQ-8C Fire Scout впервые развернули на борту корабля

Военно-морские силы (ВМС) США впервые развернули разведывательный беспилотный вертолет на борту корабля. Компания Northrop Grumman объявила о первом развертывании беспилотника MQ-8C Fire Scout. Об этом сообщает The Drive.

Также сообщается, что беспилотный вертолет с декабря базируется на борту корабля прибрежной зоны Milwaukee (LCS-5). Вертолет получил радар Leonardo AN / ZPY-8 (Osprey) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Это позволит вертолету выполнять разведку за радиолокационным горизонтом корабля.


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URL: https://www.vb.kg/413100
Теги:
США, новости мира
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