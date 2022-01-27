Если машины восстанут против человечества, то оружием будут дипфейки

Если машины когда-нибудь восстанут против человечества, то в качестве оружия они выберут не ядерные бомбы, а дипфейки, считает автор культовой франшизы "Терминатор" режиссер Джеймс Кэмерон.

"Скайнет всего лишь создаст дипфейки нескольких людей, натравит их друг на друга, перемешает и бросит этот гигантский дипфейк в лицо человечеству", – сказал Кэмерон в интервью BBC. Об этом передает издание SecurytyLab.

Создатель "Терминатора" поднял тему уничтожения человечества машинами во время обсуждения угрозы, которую могут нести сгенерированные искусственным интеллектом дипфейк-видео, способные превращать одно лицо в другое. Кэмерон опасается, что эта технология может использоваться с целью посеять хаос или начать войну.

В качестве примера он привел Скайнет – злой искусственный интеллект из франшизы "Терминатор", уничтоживший половину населения Земли с помощью ядерного оружия.

Если Скайнету когда-нибудь будет суждено воплотиться в реальность, то для уничтожения человечества ему будет достаточно всего лишь создать несколько правдоподобных фейковых видео и с их помощью разжечь ненависть между людьми.

"Это будет очень похоже на то, то происходит сейчас", – пояснил режиссер, имея в виду дезинформацию и теории заговора, которые в цифровую эпоху легко становятся вирусными.

По словам Кэмерона, Скайнет не станет уничтожать всю биосферу и окружающую среду ядерным оружием. Намного проще и менее энергозатратно будет просто настроить людей против самих себя. Дипфейки пользуются тем, что человечество склонно верить видеодоказательствам, считает режиссер.

"Проблема в том, что мы очень полагаемся на видео. Новости происходят очень быстро, и люди реагируют так быстро, что между появлением дипфейка и его разоблачением может произойти нечто очень серьезно"", – пояснил Кэмерон.

В настоящее время распознать дипфейки все еще можно благодаря проблемам с рендерингом видео. Однако со временем эти ограничения исчезнут.

"Все что вы видите и чему полностью доверяете, можно будет подделать", – отметил он.