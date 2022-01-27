Ушел из жизни член-корреспондент НАН КР Канатбек Кожобаев

26 января 2022 г. на 74-м году ушел из жизни главный научный сотрудник, научный руководитель лаборатории "Инженерной и экологической геологии" Института геологии НАН КР, профессор Кыргызско-Турецкого университета "Манас", доктор технических наук, член-корреспондент НАН КР, академик Инженерной академии КР, профессор Канатбек Асекович КОЖОБАЕВ.

К. А. Кожобаев родился 12 июля 1948 г. в селе Ой-Тал Тюпского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики.

В 1971 г. окончил горно-геологический факультет Фрунзенского политехнического института, получив квалификацию "горный инженер-гидрогеолог". В 1976 г. окончил аспирантуру, а в 1991 г. – докторантуру Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Он был кандидатом геолого-минералогических наук с 1977 г., доктором технических наук по направлениям "Геология" и "Механика горных пород" (1996 г.), профессором по направлению "Геология" (2000 г.), академиком Инженерной академии КР (2001 г.) и членом-корреспондентом НАН КР по направлению "Горное дело" (2021 г.).

Сразу после окончания ФПИ в 1971 г. он начал преподавать на кафедре гидрогеологии и инженерной геологии Фрунзенского политехнического института, где проработал до августа 2002 г. на разных должностях – от преподавателя до профессора, зав. кафедрой, декана горно-геологического факультета ФПИ.

В Институте геологии НАН КР Канатбек Асекович работал с 2002 г. и до настоящего времени. За эти годы под его руководством было реализовано множество научно-исследовательских проектов и работ, касающихся экологических проблем в районе горнодобывающих предприятий и населенных пунктов северных регионов КР.

Как опытный научный руководитель он умел направлять внимание сотрудников на решение основных и принципиальных проблем науки, находить новые научные решения с использованием возможностей современных методов. По его инициативе смогли значительно модернизировать и многократно облегчить сложный труд по определению степени защищенности подземных вод для особых по геологическому строению горных территорий. Он организовал детальное количественное инструментальное изучение влияния горнодобывающих предприятий на окружающую среду и проведение их экологической оценки. В последние годы он проводил актуальные исследования по снижению влияния отходов горнодобывающих предприятий на окружающую среду, в частности по разработке и внедрению инновационных методов очистки грунтов с помощью особой растительности, предлагал новые технологии по методам охраны окружающей среды.

Результаты его исследований отражены более чем в 130 научных работах, опубликованных в международных журналах, в том числе 3 изобретения во времена СССР. Он был автором и соавтором более 20 монографий, словарей, учебников и учебных пособий, а также участвовал в разработке пяти законов КР. Основные научные результаты К. А. Кожобаева были темами докладов на международных совещаниях, конференциях и симпозиумах различных уровней, проведенных в Кыргызстане и во многих зарубежных странах. Он проходил научно-педагогические стажировки в республиках бывшей СФРЮ (Югославии – в 1980-1981 гг.) и в США (штат Калифорния, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе – USLA, 2009-2010 гг.).

С 1996 по 2014 г. был членом экспертной комиссии Национальной аттестационной комиссии Кыргызской Республики, в 2007–2014 гг. – председателем Экспертного совета по направлению "Науки о земле" ВАК КР. С 2014 г. – член диссертационных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций при Институте геологии и Институте водных проблем и гидроэнергетики НАН КР.

К. А. Кожобаев был научным консультантом у докторантов, аспирантов и студентов. Под его руководством успешно защищены 1 докторская и 2 кандидатских диссертации.

Он имел более десяти различных наград, включая Почетную грамоту НАН КР (2018 г.), значок "Отличник народного образования КР" МОиН КР (2010 г.), благодарственную грамоту премьер-министра КР (2013 г.) и Почетные грамоты от Госкомиссии по государственному языку КР, МОиН КР, ФПИ, КТУ "Манас" и др.

Канатбек Асекович всегда был отзывчивым, доброжелательным человеком, его любили студенты и аспиранты. Поддержкой, опорой и частью его души была семья. Вместе с супругой Канипой Керимовной они вырастили и воспитали четверых достойных детей.

В памяти коллег Канатбек Асекович Кожобаев навсегда останется талантливым ученым, педагогом и организатором науки. Его жизненный путь является примером профессионализма, творческого развития и созидательного труда.

С чувством глубокой скорби выражаем соболезнование родным и близким.

М.С. Джуматаев, А.Б. Бакиров, Р.Д. Дженчураева, И.Т. Айтматов, К.Ч. Кожогулов, А.Ж. Жайнаков, А.А. Борубаев, В.И. Нифадьев, К.Е. Абдрахматов, Н.Ж. Жеенбаев, Д.Т. Чонтоев, Б.С. Султаналиев. Р.Т. Орозбаев, Президиум НАН КР, сотрудники отделения ФТМиГГН, коллектив Института геологии НАН КР.