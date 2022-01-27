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Илон Маск предложил на заводах Tesla использовать роботов-гуманоидов

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- Айжан Мамбеталиева
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Илон Маск предложил использовать роботов-гуманоидов Optimus на заводах Tesla из-за нехватки работников в США. Производство роботов - важнейшая задача, над которой будет работать компания в 2022 году. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По словам Маска, производство роботов Optimus со временем может стать более значительным, чем автомобильный бизнес для Tesla.

В отчете компания указала, что проблема с цепочками поставок и нехватка работников могут повлиять на мощность заводов. Поэтому компания не будет выпускать новые модели электромобилей, а сосредоточится на расширении производства.

Илон Маск анонсировал производство робота в 2021 году. Его рост - около 173 сантиметров, вес - 57 килограммов. Робот может ходить со скоростью 8 километров час и поднимать предметы до 20 килограммов. Планируется, что он будет работать с помощью нейросетей, которые распознают мир и понимают, как ориентироваться в нем.


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URL: https://www.vb.kg/413111
Теги:
новости мира, робот, Илон Маск
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