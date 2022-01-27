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В Оше скончался первоклассник, подавившись колпачком от ручки

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- Наталья Крайнова
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В Оше скончался ученик первого класса. Он подавился колпачком от ручки. Об этом СМИ сообщала заведующая городским управлением образования Салтанат Юсупова.

По ее данным, несчастный случай произошел 26 января в школе №48.

Сообщается, что мать мальчика ждала первоклассника в школе, чтобы забрать его домой. После занятий он надевал куртку, а во рту, оказывается, держал колпачок от ручки. Директор школы и учительница тоже были на месте трагедии. Но никто не смог ему помочь, школьник умер по пути в больницу в карете скорой помощи.

Вчера же ребенка похоронили. Глава управления отметила, что родители сообщили об отсутствии претензий к руководству школы.


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URL: https://www.vb.kg/413114
Теги:
Ош, школа, погиб ребенок
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