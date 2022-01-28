Туркменские бизнесмены на товары должны клеить бирки с именем президента

После объявления 2022 года "Эпохой народа с Аркадагом" власти в Лебапском велаяте всерьёз принялись за пропаганду этого лозунга. Сотрудники налоговой службы и полиции в эти дни проводят рейды в частных магазинах и маркетах Лебапского велаята. От владельцев торговых точек требуют наклеить на товары местного производства специальные бирки с надписью "Эпоха народа с Аркадагом". Об \этом сообщает издание Радио Азатлык.

Как сообщает корреспондент Радио Азатлык в Лебапе, наведывающиеся в частные магазины налоговики и полицейские требуют убрать с прилавков товары, на которых нет наклеек с этой надписью.

"На бирках размером 4x3 см написано "Эпоха народа с Аркадагом" и изображён стоящий на горе всадник с телпеком (туркменской национальной шапкой) на голове. Представители власти, проводящие рейд, убирают товары, на которых нет этих стикеров", рассказал один из лебапских предпринимателей в анонимной беседе с нашим корреспондентом 25 января.

По данным нашего корреспондента такие рейды были проведены 24 января в частных маркетах города Туркменабад, таких как "Сохбет", "Овадан", "Мерв" и "Довребап", а также в Фарапском этрапе в магазинах "Джейхун", "Дженнет", "Доганлар" и "Ыкбал".

Наш корреспондент отметил, что после рейдов в Фарапе с предпринимателями были проведены собрания и тех, у кого на товарах не было наклеек, отчитали перед другими.

"24 января в 20:00 часов в этрапском хякимлике провели собрание, на котором о предпринимателях, не наклеивших бирки на свои товары, говорили, будто они совершают предательство в отношении президента", рассказал предприниматель из Лебапа.

В Туркменистане 2022 год, решением Меджлиса (парламента), объявлен "Эпохой народа с Аркадагом". Традиция выбирать лозунги для каждого года в Туркменистане существует несколько лет. Так, например, 2019 год прошёл под девизом "Туркменистан – родина процветания", 2020 год был назван "Туркменистан – родина Нейтралитета", а 2021 "Годом мира и доверия". После выбора лозунга в течение всего года по всей стране проводятся приуроченные к нему пропагандистские мероприятия.

Лебапские предприниматели в беседе с нашим корреспондентом отмечают, что кроме пропаганды нового девиза, требуя клеить на товары бирки, представители властей наживаются на этом.

"Нас заставляют покупать каждую бирку по 1 манату и по одному клеить на каждый товар. На первый взгляд, 1 манат не кажется большими деньгами, но каждый день на прилавках магазинов продаются тысячи бутылок молока, кефира или кондитерских изделий. А это означает, что по всему велаяту продаются бирки на миллионы манатов. Некоторые чиновники с помощью этих наклеек наполняют свои карманы", говорит предприниматель.

А это, добавил он, в итоге скажется на обычных покупателях, так как предпринимателям ничего не остаётся, кроме как повысить цены на товары.

"Например, кефир, который стоил 15 манатов, теперь уже стоит 16 манатов", говорит предприниматель.

Азатлыку не удалось получить комментарии по вышеизложенной ситуации в управлениях полиции и налоговой службы Лебапского велаята.

После объявления нынешнего года "Эпохой народа с Аркадагом" по всей стране на улицах заменили лозунги и плакаты. Местные власти вывели на новый уровень возвеличивание президента.

Наблюдатели расценивают новый девиз года, как очередной виток возведения культа личности Бердымухамедова.

Объявление 2022 года "Эпохой народа с Аркадагом" совпало с обострением экономического кризиса в Туркменистане, сопряжённого острой нехваткой продовольствия, растущими ценами и падением уровня жизни населения.