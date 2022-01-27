В пластиковой посуде нашли способствующие ожирению молекулы

Норвежские биологи выяснили, что в пластиковых бутылках, посуде и губках есть 11 молекул, способствующих ожирению и другим нарушениям обмена веществ. Сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в научном журнале Environmental Science & Technology.

В последние несколько десятков лет в мире становится все больше людей с лишним весом и ожирением. По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения, по сравнению с 1975 годом людей с ожирением стало в три раза больше. В конце же прошлого десятилетия мужчин и женщин с лишним весом стало примерно 2 млрд человек.

Изучая связи между пищей, водой и пластиковой посудой и предметами быта, Мартин Вагнер из Норвежского научно-технологического университета и его коллеги выяснили одну из причин быстрого распространения ожирения по всем развитым и многим развивающимся странам мира.

В общей сложности биологи выделили более 55 тысяч различных молекул, которые были в подобных товарах из пластика, и смогли идентифицировать более шести сотен из них. Вагнер и его коллеги детально изучили действие всех этих веществ на организм млекопитающих и людей, что помогло выявить 11 молекул, которые нарушают обмен веществ и способствуют ожирению.

Почти все эти вещества, как отмечают биологи, относятся к дибутилфталатам и дифенилфосфатам – ароматическим органическим веществам, которые применяются при производстве пластмасс в качестве пластификаторов. Их промышленное применение было ограничено во многих странах мира в начале XXI века после того, как ученые обнаружили, что многие из этих веществ вызывают рак, а другие способствуют нарушениям обмена веществ у детей и взрослых.