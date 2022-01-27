Скончался врач республиканского центра "СПИД" Эркин Тостоков

Сегодня скоропостижно скончался врач отдела организации диспансерного наблюдения и лечения Республиканского центра "СПИД" Тостоков Эркин Токтосунович. Об этом сообщается на странице центра.

"Тостоков Эркинбек Токтосунович родился в 1974 году в селе Бургонду Ноокенского района Джалал-Абадской области.

Успешно окончив в 1997 году педиатрический факультет Кыргызской государственной медицинской академии по специальности "врач-педиатр", проходил одногодичную интернатуру по специальности "детский реаниматолог-анестезиолог" на базе Ошской областной клинической детской больницы. С 1998-2004 годы работал научным сотрудником института медицинских проблем южного отделения Национальной академии наук КР.

С 2004-2007 годы работал врачом реаниматологом в Ошской межобластной детской клинической больнице в отделении реанимации.

В Республиканском центре "СПИД" Эркин Токтосунович начал деятельность в 2007 году в качестве врача-педиатра в отделе организации диспансерного наблюдения и лечения, где в последующем проработал немалых 14 лет. В разные годы занимал должность заведующего отделением ОДНиЛ, до сегодняшнего дня работал врачом ОДНиЛ Республиканского центра "СПИД" МЗ КР. Республиканский центр "СПИД" выражает глубокие соболезнования родным и близким Эркина Токтосуновича, светлая память о нем навсегда останется в сердцах коллег и друзей. -говорится в сообщении центра.