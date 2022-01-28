Названы самые опасные симптомы "омикрона" у детей

Самыми серьезными признаками омикрон-штамма у детей следует считать дыхательную и сердечную недостаточность, рассказала педиатр Анна Левадная в беседе с "Тульской службой новостей".

"Они проявляются одышкой, учащением дыхания, избыточным стяжением межреберий и подреберий, посинением носогубного треугольника", - объяснила она.

По словам врача, грудные младенцы могут отказываться от еды, а дети постарше нередко жалуются на боль в груди, сдавливание грудной клетки. У заболевших может наблюдаться изменение цвета кожи, ногтей и губ. Опасное течение "омикрона" характеризуется также потерей сознания и вялостью пациента, утверждает медик.

"Это признаки выраженной интоксикации, которые свидетельствуют о том, что перед нами не обычная ОРВИ. При таких признаках необходимо незамедлительно обратиться к врачу", - подчеркнула Левадная.

Она также объяснила, почему дети наиболее подвержены новому варианту коронавируса.

"Дети относятся к группе непривитых, находятся в общественных местах без маски, именно поэтому они оказалась самой уязвимой частью нашего населения. Взрослые уже частично приобрели иммунитет, дистанцируются, работают удаленно, а дети, к сожалению, попали под удар", - заключила собеседница издания.

Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Как утверждают специалисты, он отличается десятками мутаций в S-белке, которые позволяют ему уходить от иммунитета и распространяться быстрее, чем предыдущий вариант "дельта". По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с другими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.

Источник: РИА новости