График функционирования КПП на границе с КНР в праздничные дни

Управление информации и коммуникаций погранслужбы ГКНБ сообщает, что по инициативе китайской стороны в связи с празднованием праздника "Весны" пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный", расположенные на кыргызско-китайском участке государственной границы, будут функционировать по следующему графику:

с 29 по 30 января – временно закрыты;

31 января – рабочий день;

с 1 по 3 февраля – временно закрыты;

4 февраля – рабочий день;

с 5 по 6 февраля – временно закрыты;

7 февраля – рабочий день.

Пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" продолжат функционирование 7 февраля в соответствии с особым алгоритмом, предусматривающим только перемещение транспортных средств и грузов из Китайской Народной Республики в Кыргызстан.