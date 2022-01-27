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График функционирования КПП на границе с КНР в праздничные дни

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- Анастасия Карелина
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Управление информации и коммуникаций погранслужбы ГКНБ сообщает, что по инициативе китайской стороны в связи с празднованием праздника "Весны" пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный", расположенные на кыргызско-китайском участке государственной границы, будут функционировать по следующему графику:

с 29 по 30 января – временно закрыты;

31 января – рабочий день;

с 1 по 3 февраля – временно закрыты;

4 февраля – рабочий день;

с 5 по 6 февраля – временно закрыты;

7 февраля – рабочий день.

Пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" продолжат функционирование 7 февраля в соответствии с особым алгоритмом, предусматривающим только перемещение транспортных средств и грузов из Китайской Народной Республики в Кыргызстан.


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URL: https://www.vb.kg/413128
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница, Китай
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