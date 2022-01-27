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Таджикская сторона использует гранатометы и пулеметы (обновлено)

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- Александра Василькова
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что по состоянию на 20:30 27 января 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как напряженная.

По итогам проведенных переговоров между пограничными представителями Кыргызской Республики и Республики Таджикистан участок дороги Баткен - Исфана в местности Торт-Кочо, который, по уточнённым данным, был перекрыт гражданами Таджикистана, по состоянию на 19:30 27 января 2022 г. был вновь открыт для проезда.

Однако в районе 19:35 обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия и огня по пограничным подразделениям ПС ГКНБ КР в местности Чыр-Добо Баткенского района. Основные перестрелки между подразделениями Пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт - Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатомёты.


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URL: https://www.vb.kg/413132
Теги:
граница, приграничные конфликты, Таджикистан, конфликт, Кыргызстан, Погранслужба
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