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Четверо военнослужащих Кыргызстана получили ранения

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- Бакыт Басарбек
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В ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе четверо военнослужащих Кыргызстана получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

По данным пресс-службы, их везут в Баткенскую областную объединенную больницу с осколочными травмами.

"По оперативным данным координатора по здравоохранению Баткенской области Арзыбека Борубекова, четырех пострадавших (военные) на двух машинах скорой помощи Баткенского областного центра семейной медицины везут из села Кок Таш в Баткенскую областную объединенную больницу. Характер травм: осколочные ранения. По состоянию здоровья пострадавших информация будет дана позже", - говорится в сообщении министерства.


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URL: https://www.vb.kg/413136
Теги:
Минздрав, Погранслужба, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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