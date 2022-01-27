В ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе четверо военнослужащих Кыргызстана получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

По данным пресс-службы, их везут в Баткенскую областную объединенную больницу с осколочными травмами.

"По оперативным данным координатора по здравоохранению Баткенской области Арзыбека Борубекова, четырех пострадавших (военные) на двух машинах скорой помощи Баткенского областного центра семейной медицины везут из села Кок Таш в Баткенскую областную объединенную больницу. Характер травм: осколочные ранения. По состоянию здоровья пострадавших информация будет дана позже", - говорится в сообщении министерства.