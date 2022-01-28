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Таджикская сторона нарушила двусторонние договоренности о прекращении огня

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- Назгуль Абдыразакова
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27 января в 23:50 на 10 минут прекратился огонь между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана. Планировалось, что в период прекращения огня будет проведена встреча полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Баткенской области А.Алимбаева с губернатором Согдийской области Таджикистана, а также пограничных представителей сторон. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы КР.

По ее данным, таджикская сторона вновь нарушила двусторонние договоренности о прекращении огня и продолжила обстрел позиций кыргызских военнослужащих.

"По состоянию на 00:20 28 января 2022 г. боестолкновения между военнослужащими двух стран прошли в местностях Кочо-Бою и Дахма", - говорится в сообщении погранслужбы.


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URL: https://www.vb.kg/413137
Теги:
Баткенская область, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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