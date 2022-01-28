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В "Галерее М" открылась выставка "Лирика родного края"

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- Анастасия Карелина
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В филиале столичной "Галереи М" и АртХолле при ней открылась выставка "Лирика родного края".

На торжественное открытие первой в этом году в филиале "Галереи М" экспозиции пришло довольно много гостей. Были здесь и простые горожане, и представители посольств иностранных государств. Людей не испугала сложная эпидемиологическая ситуация в стране. Многие признавались, что именно общение с искусством и помогает им переживать это непростое время.

Вниманию публики организаторы выставки представили живописные произведения сразу четырех авторов: Талгата Бокоева, Ильяса Шерипбаева, Жаныбека Суйунбекова и единственной девушки в этой компании талантливых мастеров – Арууке Сыдыкалы кызы.

Основной темой работ молодых художников стал, конечно же, Кыргызстан. Здесь много пейзажей и видов родной столицы, есть замечательные натюрморты. Но присутствуют и живописные напоминания о трагических событиях на кыргызско-таджикской границе, случившихся в апреле прошлого года. Например, картина "Жду тебя" Арууке Сыдыкалы кызы. Эта работа родилась после поездки группы наших творцов в Баткенскую область, организованной летом Союзом художников Кыргызстана при поддержке "ООН-женщины".

Увидеть и оценить работы Талгата Бокоева, Ильяса Шерипбаева, Жаныбека Суйунбекова и Арууке Сыдыкалы кызы на выставке "Лирика родного края" в филиале "Галереи М" и АртХолле на четвертом этаже ЦУМ-2 можно до 14 февраля.


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URL: https://www.vb.kg/413141
Теги:
выставка, художник, Кыргызстан, ЦУМ
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