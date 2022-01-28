Мошенница за 4 тысячи долларов обещала трудоустроить мужчину на "Кумтор"

На Иссык-Куле при получении денег обманным путем задержана женщина. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, в ОВД Иссык-Кульского района с письменным заявлением обратился житель города Бишкека. Мужчина указал, что в начале января женщина по имени Майрам, представившись работником администрации президента, обещала помочь в трудоустройстве на золоторудном комбинате "Кумтор". Для положительного решения вопроса она попросила 4 тысячи долларов, якобы для передачи денег высокопоставленным лицам государства и руководству предприятия. Позже заявитель узнал, что женщина не имеет никакого отношения к работе в администрации президента и хочет обманным путем заполучить денежные средства.

"Заявление было зарегистрировано в ЕРП ОВД Иссык-Кульского района и было возбуждено уголовное дело по статье 209 ("Мошенничество") Уголовного кодекса. В рамках досудебного производства оперативниками была установлена личность подозреваемой в мошенничестве. Ей оказалась 37-летняя жительница Иссык-Кульского района А.М., которая 27 января при получении денежных средств была задержана сотрудниками милиции. Подозреваемая водворена в ИВС районной милиции. Ведутся следственные мероприятия", - говорится в сообщении УВД.