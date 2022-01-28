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Ученая Асель Сартбаева провела в Бишкеке мастер-классы для 300 школьниц

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- Назгуль Абдыразакова
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Ученая Асель Сартбаева, посол программы ЮНИСЕФ в Кыргызстане "Девочки в науке", провела в Бишкеке мастер-классы для 300 школьниц, об этом сообщает ЮНИСЕФ.

По его данным, цель мастер-классов заключалась в том, чтобы показать девочкам, что STEM-дисциплины, включая химию, являются отличным выбором будущей профессии для следующего поколения.

Ученая Асель Сартбаева разработала мастер-класс для демонстрации в доступной форме фундаментальных знаний по химии относительно того, что вся материя состоит из атомов, на примере создания молекул и полимеров из повседневных продуктов, таких как виноград и сыр.

Это 5-дневное мероприятие, проведенное в январе, было организовано совместно с партнерами проекта: Инновационным колледжем АУЦА, представленным тренерами Мадиной Самакбаевой и Бахтияром Асановым, и Центром защиты детей, который оказал поддержку с участием девочек. Мастер-классы проводились на платформе Zoom при поддержке фасилитаторов в классе.

На мастер-классе девочки создали несколько молекул, включая молекулу глюкозы, и постепенно объединили все молекулы в длинную цепочку – полимер крахмала под руководством тренеров и доктора Сартбаевой.

В конце каждого дня занятий для участниц проводилась рубрика "Вопросы-ответы", которая была интерактивной и полезной для девочек и на которой они задавали вопросы человеку, который для них является ролевой моделью. Вопросы охватывали различные темы, начиная с образования и обучения в Великобритании и заканчивая гендерными стереотипами и наукой.

"Я была очень рада встрече с таким большим количеством девочек, которые интересуются этой программой. STEM-дисциплины являются потрясающим фундаментом для их будущих профессий, включая критическое мышление, решение проблем, нестандартное мышление и высокую самооценку. Девочки активно участвовали в мероприятиях, задавали множество интересных вопросов, и я надеюсь, что они осознали, что химия является частью нашей жизни и является хорошим выбором в качестве будущей профессии. Мы попросили девочек воссоздать молекулы дома, и я была воодушевлена, когда увидела фото молекул, которые они создали дома после мастер-классов", - заметила ученая Асель Сартбаева, профессор химических наук Университета Бата.


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URL: https://www.vb.kg/413149
Теги:
ЮНИСЕФ, Кыргызстан
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