Для Нурислама объявлен срочный сбор на операцию

У шестимесячного Нурислама гидроцефалия, мальчику как можно скорее необходимо провести операцию. Скапливающаяся спиномозговая жидкость давит на мозг, отчего малыш испытывает сильнейшие головные боли. Врачи настаивают на скорейшей операции, так как каждый день может стать последним.

Первой забила тревогу бабушка малыша, заметила, что внучок отстает в развитии от сверстников. Не начал вовремядержать голову, не переворачивался. Побежали по врачам – вердикт неутешительный, болезнь прогрессирует, надо срочно оперировать.

Бабушка рассказывает, что изначально семья обратилась в государственную больницу, но хирург, которому она принесла документы внука, сказал, что у него сейчас нет настроения и он изучит их завтра. Там же, в больнице, она узнала, что такие операции делают и в частных клиниках, там, мол, оборудование современнее, условия лучше и шансов на благоприятный исход намного больше. Цена операции в одной из лучших частных клиник города – 168 тысяч 000 сомов (2000 долларов). Сумма в общем-то не заоблачная, но для семьи, у которой каждый сом на счету, – неподъемная.

Мы встретились с этой семьей у них дома. Правда, с трудом нашли старенький барак, который словно скрыт от людских глаз, хотя и находится в городе. Несмотря на тяжелое положение, комната, где они проживают, уютная и вполне комфортная для жилья. В помещении тепло и чисто, уютно. Женщины стараются создать все условия для детей. В семье есть еще один ребенок – старший братик Нурислама, которому 4 года. Старшенький, словно понимая, что в дом пришла беда, сидит тихонько и не перебивает взрослых.

"Вы только посмотрите, какой красивый мальчишка у нас растет", - бабушка берет из коляски младшего внука. "Мы так боимся за нашего мальчика, у него часто синеют губы, мы ночами не спим, все прислушиваемся, дышит ли…", - говорит женщина.

Поее словам, они никогда ни в чем не нуждались и только сейчас вынуждены попросить поддержки ради мальчика, чтобы успеть ему помочь.

Так вышло, что женщины в этой семье остались без мужского плеча и могут рассчитывать только на себя. Мама Нурислама работала в швейном цеху, но с появлением младенца работать не может, сыну нужен постоянный уход. Бабушка – кондитер по образованию, содержала небольшое кафе, где сама и готовила, и принимала посетителей. Клиенты уходили всегда сытыми и довольными, ведь готовит она как настоящий шеф-повар.

С рождением младшего внука пришлось оставить работу, на консультации у врачей и исследования требовались немалые деньги, и она не смогла больше платить за аренду помещения. Говорят, что сейчас им помогают знакомые и друзья, приносят продукты. А Нурислама докармливают смесью NAN 1, которая стоит порядка тысячи сомов. В неделю необходимы две такие банки.

Мама и бабушка ребенка истратили уже все сбережения. Ждать помощи им неоткуда. За последней надеждой бабушка обратилась в Первый детский хоспис. И там взялись помочь этой семье – объявили экстренный сбор на операцию для мальчика. Экстренный, потому что каждый день на счету, болезнь не ждет и каждый день безжалостно отдаляет малыша от счастливого детства.

Не секрет, что в хосписе часто случаются чудеса. Одно из них произошло буквально на днях. Их подопечной – Камилле - нужно было собрать деньги, чтобы пройти исследования, сдать анализы, которые наши специалисты отправят коллегам в Россию и по их результатам смогут подобрать девочке нужные лекарства. У девочки эпилепсия, из-за частых приступов она в свои 9 лет не может посещать школу и вообще многого лишена из-за болезни. Для нее тоже объявили сбор, который был закрыт за 49 минут! Столько неравнодушных людей вмиг откликнулись и подарили девочке шанс. В хосписе верят, что волшебники найдутся и для Нурислама, мальчика прооперируют, и у него тоже будет шанс вырасти здоровым человеком. В хосписе могут предоставить все документы, а также обязуются предоставить отчеты по сбору для мальчика.

Реквизиты:

В назначении писать "для Нурислама" или отправлять чек на номер 0559647457

ОАО Банк "Бай Тушум"

KGS 1371040001440439

БИК 137001

Optima 4169615189595451

ЗАО "КИКБ"

Расчетный Счет KGS: 1280096037288596

БИК 128009

Элсом 0559647457

О деньги 0707040602

MegaPay 0559647457