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МЧС: Из зоны конфликта было эвакуировано более 11 тысяч человек

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане силы МЧС по Баткенской области приведены в полную боевую готовность, а подразделение МЧС по Ошской и Джалал-Абадской области находятся в режиме повышенной готовности, все работы ведутся в режиме ЧС. Об этом сообщил министр МЧС Бообек Ажикеев.

По последним данным пресс-центра МЧС, из района эвакуировано 11 тысяч 52 гражданина. Из них 10 тысяч 410 человек были переселены в более безопасные районы, а 642 - во временные пункты проживания.

Согласно информации, около 6 тысяч жителей сел Орто-Баз, Джака-Орук, Уч-Добо, Ак-Татар, а/а Самаркандек, Ак-Сай и Таш-Тумшук Баткенского района временно переселены в село Рават.

Из села Максат Лейлекского района 400 человек были переселены в село Маргун, а из села Интернационал - около 1000 человек были переселены в село Кайрагач.

В Исфану и Сулюкту также были эвакуированы местные жители сел Мурза-Пача, Сада, Ак-Арык и И. Раззаков.

Кроме того, около 1000 жителей сел Самаркандек и Ак-Татыр были размещены в домах в Лейлеке, Кара-Суу и Ак-Тереке.

В настоящее время эвакуированные граждане находятся под медицинским наблюдением и обеспечены всеми необходимыми средствами.


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URL: https://www.vb.kg/413152
Теги:
Баткенская область, МЧС, приграничные конфликты
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