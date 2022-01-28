В Баткенскую область выехала команда Красного Полумесяца

В Баткенскую область выехали дополнительные команды реагирования на бедствия Красного Полумесяца Кыргызстана из Оша и Джалал-Абада. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По ее данным, команда оказывает дополнительную помощь по раздаче горячего питания и теплой одежды.

Также на местах будет оказываться психосоциальная поддержка для эвакуированных.

"Отправлена гуманитарная помощь из зимних аксессуаров, детской и женской одежды и средств гигиены.

Вчера Баткенская команда реагирования на бедствия оказала первичную помощь эвакуированным в школах им.Ленина и №3 в виде хлеба, продуктов питания (сухой паек), воды, одеял, памперсов для детей. Также ГСМ предоставлен местным органам власти для помощи в эвакуации", - говорится в сообщении организации.