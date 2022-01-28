Чуйский мошенник взял деньги за цемент и скрылся

Милиционеры Чуйской области задержали подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области

В ведомстве уточняют, в ОВД города Токмока с заявлением обратился А.Ф., попросивший принять меры в отношении парня, который в октябре 2021 года, обещав предоставить 340 мешков по 318 сомов цемента течение нескольких дней, взял задаток в 75 тысяч сомов и после скрылся.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД города Токмока по признакам преступления, предусмотренного ст.209 ("Мошенничество") УК. Начато досудебное производство.

В рамках проведения необходимых мероприятий сотрудниками милиции ГУВД Чуйской области и ОВД Токмока был установлен и доставлен в ОВД района Н.А., 1986 года рождения, проживающий в Чуйской области. Задержанный был водворен в ИВС.

В ходе следствия в ОВД города Токмока в отношении Н.А. еще поступило несколько заявлений, по ним в настоящий момент проводятся следственные мероприятия. Досудебные производства продолжаются.

Правоохранительные органы Чуйской области простят всех граждан, пострадавших от действий вышеуказанного лица, обратиться по номерам: 0(704)10 20 62, 0(701) 15 53 37.