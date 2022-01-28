МВД: По факту происшествия в селе Кок-Таш возбуждено уголовное дело

В результате кыргызско-таджикского приграничного конфликта, произошедшего 27 января, повреждены жилые помещения местных жителей, военнослужащие воинской части 707 и одно гражданское лицо получили огнестрельные ранения и были доставлены в Баткенскую областную больницу. По данному факту в ОВД Баткенского района возбудил уголовное дело по статье 402 УК КР ("Преступления против мира") Уголовного кодекса. В отношении пострадавших, которые получили ранения, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба МВД КР

По ее данным, 27 января 2022 года около 18.00 на неподтвержденном участке границы между селом Кок-Таш Баткенского района и селом Самониён Исфаринского района Согдийской области Республики Таджикистан таджикские пограничники в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Ош - Исфана и дорогу Исфара – Ворух. Хотя кыргызские пограничники просили таджикских коллег остановиться.

"В ходе переговоров представителей местных властей, силовых структур двух стран договорились о прекращении строительных работ и открытии автодороги. Однако около 19.30 в нарушение международных договоренностей военнослужащие пограничной службы Республики Таджикистан с применением тяжелого огнестрельного оружия совершили нападение на участки Чыр-Добо, Кум-Мазар, Дахма в селе Кок-Таш Баткенского района, где проживают простые граждане, а также на участок Торт-Коч в селе Орто-Боз и на здание воинской части 707 Внутренних войск МВД КР в селе Кок-Таш", - говорится в сообщении МВД.