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Люди устали - вопрос надо решать ребром – политолог из Таджикистана

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- Наталья Крайнова
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Конфликт на кыргызско-таджикской границе спровоцирован для того, чтобы отвлечь внимание общественности и руководства стран от решения важных вопросов, заявил заместитель председателя Социал-демократической партии Таджикистана (СДПТ) политолог Шокирджон Хакимов 28 января в интервью Sputnik Таджикистан.

Хакимов уверен, что пограничный конфликт вызван кадровыми перестановками в силовых структурах: "Это делается для того, чтобы отвлечь внимание общественности и руководства стран от решения действительно важных вопросов. Особенно заметно на фоне кадровых перестановок в силовых ведомствах в Кыргызстане и, частично, в Таджикистане".

По его мнению, в мирное урегулирование конфликта должны вмешаться президенты двух республик.

"Люди устали - вопрос надо решать ребром. Мы конфликтуем, вместо того, чтобы заниматься другими насущными проблемами", - отметил Хакимов


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URL: https://www.vb.kg/413164
Теги:
Баткенская область, приграничные конфликты, Таджикистан
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