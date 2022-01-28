Люди устали - вопрос надо решать ребром – политолог из Таджикистана

Конфликт на кыргызско-таджикской границе спровоцирован для того, чтобы отвлечь внимание общественности и руководства стран от решения важных вопросов, заявил заместитель председателя Социал-демократической партии Таджикистана (СДПТ) политолог Шокирджон Хакимов 28 января в интервью Sputnik Таджикистан.

Хакимов уверен, что пограничный конфликт вызван кадровыми перестановками в силовых структурах: "Это делается для того, чтобы отвлечь внимание общественности и руководства стран от решения действительно важных вопросов. Особенно заметно на фоне кадровых перестановок в силовых ведомствах в Кыргызстане и, частично, в Таджикистане".

По его мнению, в мирное урегулирование конфликта должны вмешаться президенты двух республик.

"Люди устали - вопрос надо решать ребром. Мы конфликтуем, вместо того, чтобы заниматься другими насущными проблемами", - отметил Хакимов