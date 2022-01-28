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Сотрудники УВД обеспечивают безопасность энергетиков двух соседних стран

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудники УВД Баткенской области обеспечивают безопасность энергетиков двух соседних стран. Об этом сообщает пресс-служба УВД Баткена.

По ее данным, в связи с произошедшими событиями в Баткенской области возникла проблема с подачей электроэнергии.

"В настоящее время энергетики обеих стран осуществляют восстановительные ремонтные работы на участках Кок-Терекского и Кок-Ташского районов. Сотрудники местной милиции обеспечивают безопасность ремонтных бригад обеих стран", - говорится в сообщении управления.


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URL: https://www.vb.kg/413166
Теги:
Баткенская область, отключение электроэнергии, приграничные конфликты, Таджикистан, УВД
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