Погода
$ 84.80 - 84.94
€ 95.55 - 97.02

Таджикистан проиграл Кыргызстану на чемпионате CAFA-2022 в Душанбе

111  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Женская сборная Таджикистана 27 января уступила команде Кыргызстана со счетом 1:4 и потеряла все шансы на попадание в призовую тройку чемпионата CAFA-2022 по футзалу, который проходит в эти дни в Душанбе, сообщает Федерация футбола Таджикистана. Об этом сообщается на сайте Asia-Plus.

Сообщается, что сборная Ирана выиграла золотые медали. "Серебро" досталось команде Узбекистана, а у сборной Кыргызстана – "бронза".

Матчи заключительного тура будут сыграны в пятницу, 28 января. Состоятся встречи Узбекистан – Кыргызстан (15:00) и Таджикистан – Иран (18:00).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413167
Теги:
женский футбол, спорт, Таджикистан, футзал, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  