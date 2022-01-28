Таджикистан проиграл Кыргызстану на чемпионате CAFA-2022 в Душанбе

Женская сборная Таджикистана 27 января уступила команде Кыргызстана со счетом 1:4 и потеряла все шансы на попадание в призовую тройку чемпионата CAFA-2022 по футзалу, который проходит в эти дни в Душанбе, сообщает Федерация футбола Таджикистана. Об этом сообщается на сайте Asia-Plus.

Сообщается, что сборная Ирана выиграла золотые медали. "Серебро" досталось команде Узбекистана, а у сборной Кыргызстана – "бронза".

Матчи заключительного тура будут сыграны в пятницу, 28 января. Состоятся встречи Узбекистан – Кыргызстан (15:00) и Таджикистан – Иран (18:00).