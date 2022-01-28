Кому выгодно, чтобы подростки свободно покупали любое лекарство в аптеке?

Кому выгодно, чтобы подростки Кыргызстана свободно покупали любое лекарство в аптечной сети травились и становились наркоманами? Об этом на своей странице фейсбука написала специалист по доказательной медицине Бермет Барыктабасова. Ниже приводим текст публикации, орфография и пунктуация автора сохранены:

"Кому выгодно, чтобы подростки Кыргызстана свободно покупали любое лекарство в аптечной сети ? И травились , становились наркоманами

Кому выгодно, чтобы в 3000 аптечной сети любой человек в стране мог приобрести лекарства без рецепта?

Кому выгодно, чтобы аптечная сеть не регулировалась должным образом? Кому выгодно, чтобы коррумпированные чиновники ДЛО, через которых происходит вся регистрация, лицензирование, сертификация всех 7000 наименований лекарственных средств ...снова и снова попадая в СИЗО ГКНБ, прокуратуру ... выходили оттуда "белыми и пушистыми ", отряхивались и вновь принимались за дело ! Возвращаются оттуда наглые , беспринципные, "обезжиренные" и ещё более остервенело бросаются качать деньги из лекарственного рынка. Точнее из фармы, врачей и населения.

Чему их там учат? Новым схемам, что ли? Сколько можно сообщать, что лекарства всеми легальными и нелегальными путями лезут в страну, и большей частью благодаря действию и бездействию ответственных за лекарственную политику в Минздраве и прямым специалистам ДЛО, отвечающим за регистрацию, отпуск и в целом, регулирование, медикаменты остаются небезопасными, без должного оформления и ограничений и в свободном доступе населению?

Кому выгодна эта бесконтрольная ситуация?

Минздраву? ДЛО? Депутатам - фарммагнатам, владельцам аптечной сети, поставщикам, производителям, фаркампаниям, прокуратуре, службам безопасности, врачам, населению?

По сути, выгодно многим. Выбирайте, не ошибётесь. А ошибётесь, не переживайте. Как в сказке, Лиса Алиса и Кот Базилио в стране дураков на поле чудес всегда найдут своего Буратино, Карабаса Барабаса и продажных полицейских. Бедные подростки КР, точно попали, не повезло с такими взрослыми. Да и бездействие - это тоже преступление", - пишет Барыктабасова.