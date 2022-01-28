Участились случаи подделки удостоверений АДС при президенте КР

Антикоррупционный деловой совет (АДС) при президенте КР обращает внимание на следующий вид мошенничества: в последнее время,по имеющейся информации неизвестные лица обещают изготовить удостоверение АДС за определенную плату с целью получения материальных выгод. Об этом сообщает пресс-служба совета.

По ее данным удостоверения АДС никому не выдаются с января 2022 года и выдаваться не будут.

Антикоррупционный деловой совет просит тех, кто столкнулся с таким обращением, просить сообщать по телефону: (0312) 638725 (секретариат АДС) или же написать на почту: adskyrgyzstan@gmail.com для принятия соответствующих мер.