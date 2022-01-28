Жителя Аламединского района убили из-за долгов

В Аламудунском районе задержаны подозреваемые в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба УВД Чуйской области.

Уточняется, что 21 ноября 2021 года примерно в 08:30 в дежурную часть ОВД Аламудунского района поступило сообщение по факту обнаружения трупа мужчины на одной из улиц новостройки Дордой-2.

По приезду сотрудники милиции обнаружили труп мужчины азиатской внешности примерным возрастом 35-40 лет с признаками насильственной смерти.

Этот факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 130 (Убийство) УК КР (в старой редакции). В ходе досудебного производства сотрудниками милиции была установлена личность убитого, им оказался Д.М., 1969 года рождения.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района были установлены личности двух мужчин причастных к данному преступлению.

26 ноября 2021 года в ходе проведенных мероприятий был задержан один из подозреваемых Р.Ж., 1985 года рождения. Он был водворен в ИВС ГУВД города Бишкек и в последующем избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО №1 города Бишкек.

16 декабря 2021 ранее зарегистрированный материал досудебного производства был переквалифицирован в статью 122 (Убийство) УК КР и 26 декабря 2021 года материалы дела были переданы в судебные органы рассмотрения.

"В связи с тем, что второй подозреваемый всячески меняли свое местонахождение скрывался от органов внутренних дел, был объявлен в розыск. Материалы в отношении него были выделены в отдельное производство. В ходе кропотливой работы сотрудников УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района 28 января 2021 года второй подозреваемый У.Р., 1969 года рождения был задержан. По предварительной версии следствия преступление совершенно на почве пьяной ссоры между мужчинами из за долгов, в результате чего подозреваемые нанесли потерпевшему многочисленные ножевые ранения", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время досудебное производство продолжается.