Первая в мире собачья почта появилась в Москве

Первая в мире собачья почта появилась в московском Музее собаки. Об этом пишет издание "Вечерняя Москва".

Человек, пожелавший воспользоваться ее услугами, может онлайн приобрести отдельно конверт или почтовую карточку, либо полностью набор. В ближайшее отделение "Почты России" его послание доставит собака-почтальон, а уже сотрудники отделения отправят открытку или конверт с письмом по указанному клиентом при оформлении заказа адресу.

Почтовый набор стоит 500 рублей. Отдельно конверт или коллекционная открытка - 250 рублей. Все вырученные средства пойдут на развитие музея.

К открытию собачьей почты специально выпущен эксклюзивный штемпель, и напечатан ограниченный тираж конвертов, открыток и коллекционных марок. Одна из них - деревянная 3Д-марка-виньетка номиналом "5 косточек", к которой прилагается сертификат.

Основатель Музея собаки Марина Елькина пояснила, что в принципе почтальоном может стать любой пес, чей хозяин готов принять участие в акции. Для этого ему нужно лишь позвонить в музей и договориться об этом.

Увидеть, как действует собачья почта, и узнать все нюансы работы хвостатых почтальонов можно на выставке в Музее собаки на Малой Калужской улице.

Второй пункт собачьей почты планируют открыть в Новосибирске на базе тамошнего песокафе.