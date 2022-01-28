Госсекретарь КР поздравил Максима Гордеева с участием в Олимпийских играх

Государственный секретарь КР Суйунбек Касмамбетов 28 января, от имени президента страны Садыра Жапарова поздравил спортсмена Максима Гордеева с предстоящим участием в Зимних Олимпийских играх в городе Пекине. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Он отметил, что глава государства и весь народ Кыргызстана будет болеть за своего олимпийца и верить, что на зимних играх в Пекине он покажет свое мастерство.

"Мы верим, что Вы высоко поднимите знамя кыргызского государства, и Ваш успех станет большой победой для всего народа Кыргызстана. Мы гордимся Вашими спортивными достижениями. Президент Садыр Жапаров знает, какой нелегкий путь предстоит пройти Вам и искренне надеется на удачу", - подчеркнул Суйунбек Касмамбетов, пожелав Максиму Гордееву реализовать свою мечту.

Государственный секретарь поблагодарил тренера спортсмена за усердный труд, отметив его усилия в воспитании достойных спортсменов страны.

В свою очередь личный и главный тренер лыжника Игорь Борисов подчеркнул, что они приложат все усилия для того, чтобы оправдать возложенные надежды и достойно представить Кыргызстан на Олимпийских играх.

Как отметил президент Национального олимпийского комитета Садыр Мамытов, со своей стороны они сделали все необходимое, чтобы спортсмен ни в чем не нуждался и смог полноценно подготовиться к этим играм. НОК надеется, что горнолыжник Максим Гордеев покажет свой лучший спортивный результат.

"Кыргызстан - горная страна и у нас богатый потенциал для развития зимних видов спорта. Предлагаю в ближайшем будущем рассмотреть возможность открытия Центра зимних игр спорта, разработать стратегию и начать поиск инвесторов для этого, а также сосредоточиться на развитии инфраструктуры для привлечения туристов, в том числе", - сказал он.

В завершение встречи государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов передал спортсмену Максиму Гордееву флаг Кыргызской Республики и еще раз пожелал успешного выступления и новых побед спортсмену, - говорится в сообщении пресс-службы президента.