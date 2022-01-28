Теперь iPhone распознает своего владельца даже в медицинской маске

Apple добавила в бета-версию iOS 15.4 возможность разблокировать iPhone лицом в маске. Устройство узнает владельца по особенностям области вокруг глаз. Об этом сообщает Mac Rumors.

Компания Apple выпустила iOS 15.4 beta 1 для разработчиков. В новой версии в настройках устройства можно выбрать функцию использования Face ID с маской или без нее. Кроме того, можно указать, что человек постоянно носит очки. Тогда распознавание его лица станет еще более точным.

Apple предупреждает, что Face ID "наиболее точен" при настройке на полное распознавание лица, и не сработает, например, при ношении солнцезащитных очков.

Пока нововведение доступно лишь на iPhone 12 и 13.