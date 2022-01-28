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В Европе рекомендовано использование COVID-таблеток от Pfizer

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- Наталья Крайнова
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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешило использовать препарат "Паксловид" (Paxlovid), разработанный американской фармкомпанией Pfizer. Сообщается на сайте EMA.

Европейский регулятор одобрил использование COVID-таблеток от компании Pfizer для лечения взрослых людей с высоким риском тяжелого течения коронавируса. Также регулятор отметил, что речь идет о людях с высоким риском тяжелой формы болезни, которым не требуется дополнительно кислород.

Комитет EMA по лекарственным средствам считает, что лечение с использованием препарата "Паксловид" значительно снижает количество госпитализаций или смертей у пациентов, имеющих по меньшей мере одно основное заболевание, которое может вызвать тяжелое течение COVID-19.


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URL: https://www.vb.kg/413183
Теги:
Европейский союз, здоровье, коронавирус
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