В Европе рекомендовано использование COVID-таблеток от Pfizer

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешило использовать препарат "Паксловид" (Paxlovid), разработанный американской фармкомпанией Pfizer. Сообщается на сайте EMA.

Европейский регулятор одобрил использование COVID-таблеток от компании Pfizer для лечения взрослых людей с высоким риском тяжелого течения коронавируса. Также регулятор отметил, что речь идет о людях с высоким риском тяжелой формы болезни, которым не требуется дополнительно кислород.

Комитет EMA по лекарственным средствам считает, что лечение с использованием препарата "Паксловид" значительно снижает количество госпитализаций или смертей у пациентов, имеющих по меньшей мере одно основное заболевание, которое может вызвать тяжелое течение COVID-19.