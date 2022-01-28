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В Дании обнаружили новый, более заразный подвид Omicron

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- Наталья Крайнова
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Подвариант BA.2 варианта коронавируса Omicron, который преобладает в Дании, является более заразным, чем более распространенный штамм BA.1. Об этом заявил министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике, сообщает Reuters.

"Нет никаких доказательств того, что вариант BA.2 вызывает большее количество случаев заболевания, но он является более заразным", - заявил Хойнике на пресс-конференции.

На штамм BA.1 в настоящее время приходится 98% всех случаев Omicron в мире, но в Дании его оттеснил вариант BA.2, который стал доминирующим штаммом начиная со второй недели января.

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании определило BA.2 как вариант "под наблюдением", заявив, что он может иметь преимущество в росте.

Предварительные расчеты показывают, что BA.2 может быть в 1,5 раза более заразным, чем BA.1, говорится в записке, опубликованной в среду высшим органом инфекционных заболеваний Дании Statens Serum Institut (SSI).

"Есть некоторые признаки того, что он более заразен, особенно для непривитых, но он также может заразить людей, которые были вакцинированы в большей степени", - заявила на брифинге технический директор SSI Тайра Гроув Краузе.

Это может означать, что пик эпидемии в Дании продлится и в феврале, чем прогнозировалось ранее, добавила Краузе.

Дания в среду объявила о планах отменить последние из своих ограничений в связи с COVID-19 до 1 февраля, став последней страной в Европе, которая сделала это, несмотря на рекордно высокие ежедневные показатели заражения.


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URL: https://www.vb.kg/413184
Теги:
здоровье, коронавирус, омикрон
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