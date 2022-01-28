Паспорта с изображениями героев комиксов начнут выдавать в Бельгии

С 7 февраля граждане Бельгии смогут получить новую модель паспорта. В оформление документа дизайнеры включили картинки из известных комиксов. Об этом сообщает телеканал RTBF.

На страницах новых бельгийских паспортов можно увидеть Тинтина, искателей приключений Блейка и Мортимера, Ларго Винча, смурфов и других популярных героев.

Как пояснила это нововведение министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес, при разработке выбирался дизайн, который представляет страну, ее культуру и искусство с оттенком таланта, опыта, скромности и юмора.

Граждане Бельгии используют паспорта в основном для поездок за пределы страны. Внутри государства им достаточно пластиковой карты, удостоверяющей личность. Правда, паспорта часто подделывают. Видимо, поэтому власти не только обновили дизайн документа, но и изменили в нем защитные элементы. В новом варианте их 48 вместо 24. Так на лицевой странице есть штрих-код с личными данными владельца, а проколы фотографии выполняются под разными углами, дабы затруднить повторение особенностей оригинального документа.