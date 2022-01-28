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Moderna начала тестировать на людях вакцину против ВИЧ

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- Анастасия Карелина
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Американская биотехнологическая компания Moderna начала тестирование вакцины, созданной на базе препарата от COVID-19, на людях . Об этом на своем сайте сообщила сама компания.

Moderna совместно с Международной инициативой по вакцине против СПИД ввела добровольцам первые дозы укола с препаратом. В течение полугода она будет наблюдать за здоровьем участников и оценивать иммунный ответ их организмов на вакцину.

В первой фазе клинических испытаний примут участие 56 взрослых человек, которые не болеют ВИЧ. 48 из них получат новую вакцину, а восемь добровольцев - бустерную прививку. В компании отмечают, что 32 участникам с вакциной также введут бустерную прививку.

Как и вакцина компании против COVID-19, в разрабатываемом препарате используется матричная РНК, которая обучает клетки производить запускающие иммунный ответ белки. По словам ученых, укол лекарства способствует выработке антител, которые могут справиться со многими вариантами ВИЧ.

"Поиск вакцины против ВИЧ был долгим и сложным, и наличие новых инструментов для профилактики болезни может стать ключом к быстрому прогрессу в создании срочно необходимой эффективной вакцины против ВИЧ", - поясняет директор Международной инициативы по вакцине против СПИДа Марк Файнбер.

В начале декабря 2021 года стало известно, что Moderna успешно испытала вакцину от ВИЧ, которую создала на базе своего препарата от COVID-19, на животных. Опыты показали, что для привитых макак риск заразиться вирусом иммунодефицита снизился на 79 процентов.


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URL: https://www.vb.kg/413188
Теги:
вакцина, ВИЧ/СПИД, США, COVID-19, в мире
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