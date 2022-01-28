НОК представил форму команды Кыргызстана на Олимпиаде в Пекине

Национальный олимпийский комитет показал экипировку, которую делегация Кыргызстана будет использовать на зимней Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

В комплект вошло 14 наименований экипировки: форма для церемоний открытия и закрытия игр, костюм для тренировок, короткая и длинная куртка, плащ-дождевик, футболка, сапоги, кроссовки, рюкзак, перчатки, шапка и носки.

"Отметим, что форма бесплатно предоставлена партнером Национального олимпийского комитета КР – китайской фирмой Tectop. НОК и Tectop сотрудничают с 2018 года, а форма для зимних Олимпийских игр в Пекине была заказана в ходе подготовки к соревнованиям летом 2021 года.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля. Кыргызстан представит горнолыжник Максим Гордеев", - говорится в сообщении НОК.