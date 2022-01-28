МЧС сообщает где разместили эвакуированных жителей из приграничных сел

В Кыргызстане в связи со сложившейся в Баткенской области ситуацией МЧС КР эвакуировало население. Сообщает пресс-центр МЧС.

По данным Центра управления кризисными ситуациями МЧС КР, общее количество эвакуированных составляет 11 052 человека. Из них 10 410 человек эвакуированы в дома родственников, а 642 человека эвакуированы в 7 пунктах временного размещения.

В настоящее время ситуация в Баткенской области стабильная. Временно перемещенных граждан обеспечивают продуктами питания и другими предметами первой необходимости.

МЧС КР предоставило для временного проживания 670 комплектов (постельное белье, подушки, матрацы, простыни) предметов первой необходимости.