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МЧС сообщает где разместили эвакуированных жителей из приграничных сел

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане в связи со сложившейся в Баткенской области ситуацией МЧС КР эвакуировало население. Сообщает пресс-центр МЧС.

По данным Центра управления кризисными ситуациями МЧС КР, общее количество эвакуированных составляет 11 052 человека. Из них 10 410 человек эвакуированы в дома родственников, а 642 человека эвакуированы в 7 пунктах временного размещения.

В настоящее время ситуация в Баткенской области стабильная. Временно перемещенных граждан обеспечивают продуктами питания и другими предметами первой необходимости.

МЧС КР предоставило для временного проживания 670 комплектов (постельное белье, подушки, матрацы, простыни) предметов первой необходимости.


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URL: https://www.vb.kg/413191
Теги:
Баткенская область, МЧС, приграничные конфликты
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