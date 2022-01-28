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Китай и Россия могут подписать соглашение о создании лунной станции

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- Наталья Крайнова
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Межправительственное соглашение России и Китая по сотрудничеству в создании лунной станции может быть подписано до конца года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы Китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа.

"В настоящее время межправительственные консультации Китая и РФ по вопросу соглашения о создании Международной научной лунной станции идут полным ходом. В основном, стороны достигли консенсуса. Вполне возможно, оно (соглашение) может быть подписано как можно скорее в этом году", - сообщил на пресс-конференции У Яньхуа.

Во вторник посол РФ в КНР Андрей Денисов сказал, что межправительственное соглашение России и Китая по сотрудничеству в создании лунной станции практически готово и может быть подписано в скором времени.


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URL: https://www.vb.kg/413196
Теги:
Китай, Россия, космос
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