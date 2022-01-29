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Рушат стереотипы на глазах: в Питере на подиум вышли модели плюс-сайз

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- Назгуль Абдыразакова
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Долой стеснение, женщина имеет право быть собой! Это утверждение стало негласным лозунгом бодипозитивного конкурса красоты, который прошел в Питере. Девушки продефилировали по подиуму, чтобы доказать всем и, в первую очередь, себе, что они могут выглядеть так, как хотят и получать от этого удовольствие. Об этом пишет otpaad.com.

Модели плюс-сайз – называют девушек, параметры которых далеки от пресловутых "90-60-90", но менее красивыми от этого они не становятся. Наоборот, такие модели все больше становятся востребованными. И правильно: кто сказал, что женщины "в теле" не имеют права носить красивую одежду, обязаны прятаться в мешковатые наряды и переживать по поводу лишних килограммов? А раз так, то что мешает этим красоткам появиться на обложке модного журнала или выйти на подиум?

"Гармония в душе – вот это первостепенно", - заявляют участницы конкурса.

Правда, не все разделили их энтузиазм. Наряду с одобрительными комментариями в сети можно увидеть и негативные реплики: "Не воспринимаю такую "красоту", "И что в этом красивого? Запустили себя - и радуются", "Почему нет? Конкурсы красоты для шпал проводят, чем они хуже?".


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URL: https://www.vb.kg/413198
Теги:
мода, Россия
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