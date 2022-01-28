Акылбек Жапаров провел оперативное совещание по ситуации на госгранице

Председатель кабмина Акылбек Жапаров провел оперативное совещание по ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, заместитель главы кабмина - председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев доложил о ситуации в Баткенской области и итогах переговоров с таджикской стороной.

По его словам, в настоящее время ситуация в приграничных территориях Баткенской области стабильная. Стороны договорились создать совместную комиссию по расследованию причин инцидента, обеспечить возвращение местных жителей, покинувших свои дома с началом конфликта, произвести отвод от соответствующей линии границы всех подразделений воинских формирований, обеспечить разблокирование всех дорог, обеспечить восстановление разрушенной инфраструктуры и линий электропередач.

Полномочный представитель президента в Баткенской области Абдикарим Алимбаев, министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев представили информацию по проводимым работам.

По итогам оперативного совещания глава кабмина Акылбек Жапаров дал ряд поручений по обеспечению должной общественной безопасности, благополучному возвращению эвакуированных граждан в свои дома, выделению необходимых финансовых средств на восстановление инфраструктуры и другие нужды области, а также даны поручения по страхованию за счет государства всех домов, находящихся в приграничных территориях Баткенской области.