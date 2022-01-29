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Оппозиционный канал Казахстана осудил действия Таджикистана

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- Назгуль Абдыразакова
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Крупнейший оппозиционный канал Казахстана БАСЕ на своей странице в сети Facebook опубликовал пост, в котором осудил действия Таджикистана и выразил свою солидарность с кыргызским народом.

"Двадцать седьмого января вооруженные силы Таджикистана нарушили государственную границу Кыргызстана, применив при этом оружие против мирных жителей и кыргызских пограничников. Власти авторитарного Таджикистана не в первый раз организовывают пограничные конфликты и провокации на таджикско-кыргызской границе. БАСЕ - крупнейший оппозиционный канал Казахстана, всегда помогал братскому кыргызскому народу, в том числе, когда граждане Кыргызстана сталкивались с беспределом назарбаевских силовиков, или когда граждан Кыргызстана не пропускали через границу России с Казахстаном. Кыргызстан был и остается островком демократии в Центральной Азии.

Мы категорически осуждаем действия властей Таджикистана и заявляем о своей полной поддержке братского кыргызского народа!", - говорится в сообщении казахстанского СМИ.


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URL: https://www.vb.kg/413202
Теги:
Казахстан, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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