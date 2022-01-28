Какие гранты и на что получают прозападные СМИ в Кыргызстане?

В свете последнего скандала со СМИ, когда выяснилось, что издание чуть ли не в открытую лоббирует интересы соседней страны, закономерно встает вопрос: случайная ли это ошибка или намеренная провокация, проплаченная донорами.

Конечно, проще всего списать на ошибку или дать нелепое объяснение типа "единственная цель этой публикации - показать кыргызстанскому обществу, какую информационную политику ведет таджикская сторона". Здесь получилось, как в том анекдоте, когда еврею говорят, чтобы он не ходил в города Содом и Гоморра, так как там везде сплошной разврат. Тогда он спрашивает: "а какая дорога ведет к тем городам? Это я для того спрашиваю, чтобы знать, как туда не ходить".

Так вот, чтобы прояснить ситуацию с так называемыми прозападными СМИ, предлагаем вспомнить, какие доноры оказывают им помощь. Тогда, наверное, для многих станет очевидным "прозападный" ли тот же "Кактус медиа", к примеру, или нет

По данным СМИ, только от Сороса с 2018 года и по настоящее время гранты были выделены ОО "Про Медиа Плюс" ("Кактус медиа") свыше 50 тысяч долларов, ОФ "Коомар Медиа" ("Клооп") свыше 150 тысяч долларов США, ОФ "Институт Медиа полиси" свыше 60 тысяч долларов США и ОФ "Фонд расследовательской журналистики" свыше 50 тысяч долларов США. При этом, это лишь официальные данные, а действительная сумма выделяемых грантов СМИ может быть значительно больше.

Обязательным, но, конечно, не гласным условием предоставления грантов является лоббирование деструктивных и подрывных интересов фонда "Сорос" в отношении суверенности КР. В данной ситуации на себя обращает внимание тот факт, что ФСК осуществляет свою деятельность и выделяет гранты медиа и СМИ, которые не предусмотрены соглашением 1997 года. Подобные обстоятельства дают основания утверждать, что ФСК непосредственно имеет возможность влиять на общественно–политическую обстановку в стране посредством манипулирования общественным мнением через подотчетные институты масс–медиа. Идет массированная информационная атака с их стороны на руководство страны и деятельность правительства КР.

Стоит отметить, что речь выше идет только об одной международной организации, которая находится под патронажем Госдепа или спецслужб США. В Кыргызстане, как известно, их несколько, гранты которых неоднократно получали вышеназванные СМИ. К примеру, есть еще такая организация, как "Internews Network", у которой есть одни и те же прикормленные СМИ, в том числе и "Кактус медиа".

Кстати, перед прошедшими парламентскими выборами эксперты также говорили, что отдельные прозападные СМИ получили деньги на вмешательство в выборы для проработки белорусского сценария в Кыргызстане. И как будто в доказательство сразу после оглашения результатов выборов проигравшие партии попытались организовать протестные митинги, а прозападные СМИ сформировать соответствующее общественное мнение, да только на этот раз попытка не удалась, даже не начавшись.