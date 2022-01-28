Американский джекпот: как рейтинги игровых площадок помогают достичь успеха

Жителям США в большинстве штатов запрещено играть в онлайн-казино. Однако им удается выигрывать баснословные суммы в лотереях. Недавно Powerball поделилась ошеломительной новостью. Двое американцев разделят джекпот в размере $632,600,000. Приз является одним из крупнейших в истории лотерейной компании.

Кто сорвал огромный куш?

О победителях информации нет. Известно, что выигрышные билеты были проданы в Калифорнии и Висконсине. На данный момент их владельцы еще не заявили о своих правах на призы. Сотрудники компании с нетерпением ждут, когда это произойдет.

Розыгрыш состоялся 5 января 2022 года. У счастливчиков еще достаточно времени, чтобы обратиться в офис и забрать призовые деньги. Каждый получит по $316,300,000. Выигрыш будет выплачиваться частями в течение года. Победители могут запросить всю сумму наличными. Однако в случае единовременной выплаты они получат только $225,100,000. Их выигрышей компания автоматически удержит налог. Остальные деньги будут переданы владельцам билетов.

Раздача крупных призов

Розыгрыш, прошедший 5 января, сделал миллионерами не только двух человек. 12 билетов принесли владельцам крупные суммы. Жители Аризоны, Калифорнии, Флориды, Индианы, Мэриленда, Миссури, Нью-Джерси, Нью-Йорка и Техасе выиграли по $1,000,000.

Кроме этого, Powerball раздал шестизначные призовые более 3 млн игрокам. Они получили до $4,000,000. Жители Флориды и Джорджии вскоре станут обладателями чеков на $2,000,000.

Многие игроки задаются вопросом, а возможны ли такие выигрыши в онлайн казино? Как показывает практика, это действительно возможно, однако многое зависит от правильного выбора игровой площадки. Для этого можно воспользоваться рейтингом онлайн казино на сайте kazinohi.com и тщательно изучить обзоры имеющихся там гемблинговых платформ, после чего выбрать наиболее подходящую под свой стиль игры.

Каковы шансы на выигрыш джекпота?

Вероятность выпадения составляет 1 к 292,200,000. Рекордный джекпот был сорван в лотерее Powerball в 2016 году. Его размер составил $1,586 млрд. Сумма была разделена между тремя счастливчиками, проживающими в Калифорнии, Флориде и Теннесси.

Стоимость лотерейного билета составляет всего $2. Приобрести его можно в 35 штатах США. Американцы активно скупают их в надежде стать миллионерами. Мечты некоторых становятся реальностью.

Крупные куши в США не редкость. В январе женщина выиграла 970,000 в автомате Pai Gow Poker в казино Flamingo в Лас-Вегасе. Дополнительно ей выплатили $5,000 в виде бонуса Фортуны.

Жительница США не захотела раскрывать личность. Однако дала небольшое интервью. Она призналась, что инвестирует большую часть выигрыша в маникюрный салон, которым владеет. Деньги помогут поднять бизнес и привлечь новых клиентов после проведения капитального ребрендинга.