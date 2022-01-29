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Красный полумесяц продолжает помогать эвакуированным в Баткене

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- Анастасия Карелина
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Красный Полумесяц Кыргызстана продолжает оказывать необходимую гуманитарную помощь эвакуированным людям в Баткене. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Команда реагирования на бедствия начала предоставлять помощь населению 27 января. Люди получали продукты, воду, средства гигиены для детей и взрослых. По запросу, поступившему от местных органов власти, была оказана поддержка в виде ГСМ для транспортировки населения приграничных сел в пункты временного размещения.

А вчера утром в Баткен мобилизованы дополнительные команды реагирования из Ошской и Джалал-Абадской областей. В места временного размещения доставляется горячее питание, вода, теплая одежда, одеяла и памперсы для детей. Помощь рассчитана на 600 человек. Помимо этого волонтеры и сотрудники Красного Полумесяца оказывают психосоциальную помощь детям.

На данный момент уже оказана следующая помощь: 600 литров ГСМ для эвакуации граждан, питание для более чем 600 человек, 875 булок хлеба и лепешек, гигиенические наборы, 50 пачек памперсов разных размеров, детская одежда на 500 человек и одежда для взрослых на 212 человек, пачка памперсов для взрослых, бинты - 300 штук, маленькие бинтовые салфетки - 150 штук.

Красный Полумесяц продолжает следить за ситуацией в области и оказывать необходимую поддержку эвакуированным.


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URL: https://www.vb.kg/413206
Теги:
Баткенская область, гуманитарная помощь, Красный Полумесяц, Минздрав
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