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КР завершила отвод дополнительных сил и средств от линии границы

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- Анастасия Карелина
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Кыргызская сторона завершила отвод дополнительных сил и средств от линии кыргызско-таджикской границы в пункты их постоянной дислокации. Об этом сообщает Управление информации и коммуникаций Погранслужбы ГКНБ.

По состоянию на 10 часов 30 минут 29 января 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется, как стабильная. Пограничная служба продолжает отслеживать обстановку.

На сегодня запланирована работа совместных комиссий Кыргызстана и Таджикистана по расследованию причин инцидента, произошедшего 27 января.


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URL: https://www.vb.kg/413211
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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