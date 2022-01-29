В Белом доме появился хвостатый жилец по имени Уиллоу

Президент США Джо Байден завел кошку. В Белом доме поселилось полосатое создание по имени Уиллоу. Об этом глава Соединенных Штатов сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter.

"Добро пожаловать в семью Байден, Уиллоу!", - написал американский президент.

К посту была прикреплена фотография животного. У Уиллоу зеленые глаза и шерстка серо-белого окраса.

По информации американских СМИ, кошке два года. Президентская чета назвала животное в честь родного города первой леди Уиллоу-Гроув.

По словам пресс-секретаря Джилл Байден Майкла Ларосы, первая встреча президентской семьи с Уиллоу произошла еще в 2020 году в Пенсильвании. Животное прервало предвыборную речь Джо Байдена, выскочив на сцену.

Интересно, что Уиллоу стала первой кошкой в Белом доме более чем за десять лет. Ранее там проживала кошка Индия, принадлежавшая экс-президенту США Джорджу Бушу. Животное скончалось в 2009 году.

Ранее чета Байден завела щенка немецкой овчарки по кличке Коммандер. У супругов есть также овчарка по кличке Мейджор.